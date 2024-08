Manuel António junta-se ao coro de críticas sobre estacionamento no Largo do Município

Manuel António Correia, que foi candidato à liderança do PSD-Madeira, juntou-se ao 'coro de críticas' à pretensão da Câmara Municipal do Funchal em construir um estacionamento subterrâneo no Largo do Município. Através da sua página de Facebook mostra publicamente a sua total oposição ao projecto.

O social-democrata afirma mesmo considerar, desde o primeiro dia, que esta é uma ideia "irracional, despesista e insustentável". "Tanto do ponto de vista ambiental, como do património cultural, como da mobilidade nos centros urbanos, sem esquecer a completa ausência de uma visão de futuro para a Cidade e para a Região", indica.

Manuel António considera ainda que é "uma ideia que não salvaguarda a memória da Cidade nem cria melhores condições para o seu futuro", pelo que "deve, por isso, e por uma visão de futuro, ser pura e simplesmente abandonada".