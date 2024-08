Jorge Carvalho representa o Governo Regional na festa do Monte

O secretário Rogério Gouveia também marca presença, assim como o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e o Representante da República na Região

Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia representa o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na missa e procissão de Nossa Senhora do Monte, no Funchal.

Albuquerque ficou retido no Porto Santo, onde está de férias, devido ao cancelamento do voo matinal inter-ilhas devido ao vento forte que fustiga o Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, também marca presença na cerimónia religiosa, assim como, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o Representante da República para a Madeira, o juíz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto.