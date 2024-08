Exposição de Automóveis Clássicos Zeca Cunha para ver no Arco de São Jorge

A Junta de Freguesia do Arco de São Jorge organiza no próximo domingo, 18 de Agosto, a segunda edição da Exposição de Automóveis Clássicos Zeca Cunha.

A iniciativa que pretende homenagear o antigo piloto de Ralis Zeca Cunha, residente no Arco de São Jorge e o primeiro madeirense a vencer a prova Volta à Ilha.

A mostra contará com a exibição da viatura com a qual o piloto venceu a Volta à Ilha em 1965, o Triumph TR4, que é pertença do secretário regional de Turismo, Eduardo Jesus, que, inclusive, estará presente na apresentação.

"Zeca foi uma figura carismática dos ralis madeirenses e da freguesia do Arco de São Jorge. Muitas são as histórias, as aventuras e peripécias deste grande piloto", destaca a junta de freguesia.

As inscrições para participar na exposição estão abertas até 14 de Agosto através do email: [email protected], no qual devem indicar o nome do participante, a marca e ano da viatura.

A Exposição de Automóveis Clássicos Zeca Cunha arranca pelas 11 horas com a chegada das viaturas ao terreno abaixo da Igreja Paroquial, onde ficarão até às 16 horas.

Pelas 15 horas terá lugar uma homenagem pública ao Piloto Zeca Cunha na rua com o seu nome. No final do dia, segue-se uma visita ao Museu do Vinho e da Vinha para degustação dos produtos locais.

O evento contará com animação musical a cargo do grupo 'Seca Pipas'.