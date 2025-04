Benfica queixa-se da arbitragem após perder a liderança conquistada há uma semana

O Benfica queixou-se hoje das arbitragens na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa "posição oficial" publicada no sítio do clube, depois do empate caseiro a dois golos com o Arouca.

"O Sport Lisboa e Benfica expressa profunda preocupação em face dos episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem", diz o comunicado.

Segundo o clube da Luz, "nos Açores, um penálti claro contra o Sporting foi ignorado", enquanto "na Luz, um penálti inexistente foi marcado contra o Benfica".

"Exige-se competência e rigor nas jornadas que restam até ao final do Campeonato", escreve ainda o Benfica, finalizando: "A verdade desportiva da competição não pode ser desvirtuada por más decisões de arbitragem, sobretudo quando existe VAR cuja missão é evitar e corrigir erros grosseiros".

O Benfica empatou hoje a dois golos na receção ao Arouca, num embate em que esteve duas vezes a vencer, com tentos de Kökçü, aos 60 minutos, e Pavlidis, aos 80, e acabou por empatar, com Güven Yalçin a fazer o 1-1 de penálti, aos 72, e Wederson a selar o 2-2 final, já nos descontos, aos 90+6.

A formação 'encarnada' caiu, assim, para o segundo lugar da I Liga, com 69 pontos, os mesmos do líder Sporting, que no sábado venceu fora o Santa Clara por 1-0, quando faltam cinco jornadas pata terminar a prova.