Tesla recolhe mais de 1,6 milhões de automóveis na China para correção

A Tesla está a recolher 1,68 milhões de automóveis na China para uma atualização remota do 'software', visando garantir que o condutor é avisado quando a bagageira não está trancada, informaram hoje as autoridades chinesas.

O comunicado também informa que os veículos com trincos da bagageira defeituosos serão reparados gratuitamente. A operação afeta alguns veículos importados Modelo S e Modelo X e carros Modelo 3 e Modelo Y fabricados na China entre 15 de outubro de 2020 e 17 de julho de 2024.

O aviso de recolha refere que uma tampa da bagageira destrancada pode abrir-se durante a condução, interferindo com a visão do condutor. Não foi dito se isso já aconteceu com algum carro da Tesla.

O fabricante de veículos elétricos sediado nos Estados Unidos vai corrigir o problema através de uma atualização remota do 'software', informou a Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China.

O país asiático é um mercado importante e uma base de produção para a Tesla, mas também uma fonte de concorrência crescente dos fabricantes chineses de veículos elétricos.

No mês passado, a empresa norte-americana registou um declínio acentuado no lucro líquido do segundo trimestre, uma vez que as vendas caíram apesar dos cortes de preços e do financiamento a juros baixos.