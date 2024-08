Estado de degradação do edifício dos Marmeleiros ultrapassado

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira comemora este sábado, 10 de Agosto, o 84.º aniversário da inauguração do Hospital dos Marmeleiros no actual edifício.

Para assinalar a data, a unidade integrada de prestação de cuidados de saúde lança um vídeo onde destaca a renovação e requalificação do edifício dos Marmeleiros ao longo dos anos, onde três profissionais apontam que o estado de degradação da infra-estrutura foi ultrapassado, com o hospital dos a apresentar, agora, melhores condições aos utentes e aos trabalhadores.

Inicialmente denominado hospital de Santa Isabel, da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, a instituição de saúde começou a ser conhecida pelo nome de Hospital dos Marmeleiros em 1931 pela sua localização no sítio dos Marmeleiros, na freguesia do Monte, num prédio cedido pelo Governo Central, que foi inaugurado a 10 de Agosto de 1940.

A instituição de saúde passou a integrar o Serviço Regional de Saúde, do Governo Regional da Madeira, em 2003.

Com o passar dos anos e o crescente aumento das necessidades, decorreram diversas obras de requalificação no exterior e no interior do edifício do Hospital dos Marmeleiros. Segundo o SESARAM, houve duas grandes intervenções de melhoria da infra-estrutura, uma entre junho de 2018 e Agosto de 2019, e outra entre Julho de 2020 e o final do ano de 2022, resultados de um investimento de 2.696.078,01 euros.

Hoje, o Hospital dos Marmeleiros possui uma área bruta de cerca de 10.000 m2, onde funcionam várias especialidades médicas e de enfermagem, com zonas de internamento, exames, tratamentos e serviços administrativos. A casa de saúde é composta por 560 profissionais de diversas áreas, em efectividade de funções.

"Com o contínuo investimento em equipamentos e recursos humanos, garante-se uma melhoria substancial nos níveis de qualidade, conforto e segurança, não só dos utentes como também de todos os profissionais que prestam serviço na Unidade", destaca a tutela.