'Um novo florescer do amor' de Leandro Figueiredo para ver pela Madeira

A exposição itinerante 'Um novo florescer do amor' da autoria de Leandro Figueiredo com o apoio da Galeria Lourdes começa esta semana a sua 'viagem' pela Madeira e pelo Porto Santo.

O projecto artístico surgiu em 2022 quando o proprietário da Galeria Lourdes, Aurelio Tavares, e o artista visual Leandro Figueiredo decidiram realizar uma exposição com envolvimento de jovens dentro e fora das perturbações do espectro do autismo (PEA) com os objectivos de promover a inclusão social dos jovens e gerar receita através da comercialização das obras produzidas para ajudar jovens e instituições que suportam jovens e crianças com PEA.

Entre junho e Julho de 2024, o artista Leandro Figueiredo trabalhou no atelier da residência artística da Galeria Lourdes, na Quinta de São João, em Câmara de Lobos, com seis jovens, entre os 12 e os 23 anos, dois deles com PEA. Da residência artística resultou uma série de obras individuais, bem como de obras conjuntas, que darão corpo à exposição itinerante 'Um novo florescer do amor', que será realizada durante o mês de Agosto no arquipélago da Madeira.

A exposição vai percorrer quatro espaços da Madeira e do Porto Santo, nomeadamente o Espaço Expositivo do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo (de 8 a 14 de Agosto), a Capela de Santo António, na Ponta do Sol, (de 19 a 25 de Agosto), a Sala dos Arcos do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, (de 26 a 30 de Agosto), o Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos (de 30 de Agosto a 4 de Setembro).

O Leilão das peças irá ocorrer durante todo período do mês de Agosto através de urnas físicas nos locais de exposição onde cada visitante poderá licitar um valor para as obras, via formulário de preenchimento manual e depósito nas urnas. Também será possível licitar as obras através de formulário on-line para aqueles que não estiverem presentes nas exposições. As obras que não forem licitadas durante o mês de Agosto via urnas e formulário on-line, serão licitadas no dia 4 de Setembro, no Museu da Imprensa, a partir das 19h30.