Exportações de componentes automóveis caem 3,8% até Junho para 6.400 milhões de euros

As exportações de componentes automóveis caíram 3,8% no primeiro semestre deste ano, para 6.400 milhões de euros, em termos homólogos, devido à "queda das vendas da indústria europeia", adiantou a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Num comunicado ontem divulgado, a entidade deu conta ainda de uma queda, no mês de junho, face ao período homólogo, de 11% para 1.000 milhões de euros.

"A tendência de queda da produção para o mercado externo continua a ser negativa", explicou, indicando que as "encomendas provenientes da Europa continuam a ser menores do que foram no ano anterior".

Desta forma, "as exportações de componentes nacionais para a indústria automóvel totalizaram em junho 1.000 milhões de euros, registando uma derrapagem de 11% face ao mesmo mês do ano passado", sendo que no acumulado das exportações até junho, o setor atingiu os 6.400 milhões de euros, uma diminuição de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2023.

"Este comportamento é essencialmente determinado pela queda das vendas da indústria europeia", destacou, indicando que representa 88,5% das vendas, e, com uma queda de 5,1%, condiciona "a produção da indústria nacional de componentes", disse a AFIA.

Segundo a associação, "Espanha continua a liderar a lista dos principais destinos dos componentes fabricados em Portugal, registando uma quota de 27,9%, seguida da Alemanha e França com 23,4% e 8,3%, respetivamente".

A associação referiu, no entanto, que as exportações de componentes automóveis se mantêm responsáveis por 16% das exportações nacionais de bens transacionáveis.