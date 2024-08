Arranque do Nacional na I Liga

Depois de uma brilhante subida de divisão, o Nacional inicia hoje a participação na I Liga, naquele que é o regresso da equipa alvinegra ao escalão principal do futebol português. O jogo é com o AVS e está marcado para as 15h30, na Vila das Aves.

Outros eventos que poderá acompanhar no dia de hoje.

Festa Venezuelana

Entre as 9h00 e 3h00 Na Frente Mar da Ribeira Brava



Marítimo – Tondela – 1.ª jornada da II Liga

11h00- Estádio do Marítimo

Colors PXO

15h00/20h00- Centro da cidade do Porto Santo/junto ao cais

AVS-Nacional – 1.ª jornada da I Liga

15h30-Estadio do Aves

Festa em Honra de Santa Clara

17h00 -Curral das Freiras

Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto

Cozinha ao Vivo Ilha Peixe e a Biqueira

19h00- Câmara de Lobos

6.ª Novena - Emigrantes

Missa D. Teodoro de Faria

21h15- Monte

Acontecimentos marcantes no dia 6 de Agosto

1415 -- A armada portuguesa, comandada por D. João I, atravessa o estreito de Gibraltar, atingindo águas de Ceuta.

1511 - Afonso de Albuquerque conquista Malaca.

1571 -- Nasce o compositor alemão Michael Preatorius.1648 -- A batalha de Lens-Artois põe fim à Guerra dos 30 Anos, que opôs católicos e protestantes, em toda a Europa.1792 -- Revolução Francesa. O povo de Paris invade as Tulherias.

1821 -- O Missouri passa a integrar os EUA.

1865 -- Nasce o compositor russo Aleksander Glazunov.

1891 -- Morre a jurista Lelia Robinson, a primeira norte-americana licenciada em Direito.

1893 -- Rudolf Diesel realiza o primeiro teste com um motor de combustão.

1912 - Nasce o escritor brasileiro Jorge Amado, autor de "Gabriela Cravo e Canela", "Dona Flor e seus Dois Maridos".

1921 -- Nasce o escritor português Carlos de Oliveira, autor de "Finisterra" e "Uma abelha na chuva".

1923 - A atriz portuguesa Beatriz Costa estreia-se na revista "Chá e Torradas", no teatro Éden, em Lisboa.

1945 -- II Guerra Mundial. O imperador Hirohito do Japão propõe ao Conselho Supremo do país aceitar as condições de capitulação definidas pela Declaração de Potsdam.

1961 -- O Reino Unido e a Dinamarca apresentam o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia.

1974 -- A Junta de Salvação Nacional estabelece os princípios para a descolonização de Angola.

1978 - O grupo francês Peugeot-Citroen adquire o norte-americano Chrysler.

1981 -- Começa a conferência de Nairobim, a primeira sobre energias renováveis.´

1983 -- Morre, aos 66 anos, o almirante José Baptista Pinheiro de Azevedo, membro da Junta de Salvação Nacional, Chefe do Estado-maior da Armada, primeiro-ministro do VI Governo Provisório (1975-76).

1987 -- Greve geral da população negra sul-africana, contra a política de apartheid.

1990 -- Invasão do Kuwait pelo Iraque. A Liga Árabe aprova o envio de uma força conjunta para a Arábia Saudita.-- A nave espacial Magalhães (Magellan) atinge Vénus.

1991 - A China adere ao tratado de não-proliferação de armas nucleares.

1995 - Cimeira entre José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi. O líder da UNITA aceita a existência de duas vice-presidências em Angola e a incorporação de todas as forças nas FAPLA.

1996 -- É inaugurado o parque arqueológico do Vale do Côa, na aldeia de Castelo Melhor.

1999 -- Morre o tenente-coronel Melo Antunes, coautor do programa do MFA, várias vezes ministro nos governos provisórios, membro do Conselho dos Vinte, do Conselho da Revolução e do Conselho de Estado. Elaborou o Programa de Acção Política e Económica (1974) e o Documento dos Nove (1975). Tinha 65 anos.

2005 - Nino Vieira é declarado vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Malam Bacai Sanhá continua a rejeitar os resultados e promete reclamação junto do Supremo Tribunal.

2006 - As autoridades britânicas desmontam um alegado plano terrorista que visava explodir dez aviões com destino aos EUA. São detidos 24 suspeitos.

- Francis Obikwelu sagra-se campeão europeu dos 200 metros, em Gotemburgo, vencendo a final em 20,01 segundos, novo recorde

2007 - O Canadá anuncia a criação de uma base militar no Ártico para reforçar a reivindicação da soberania canadiana naquela região do Pólo Norte, numa zona que é disputada também pela Rússia, Estados Unidos, Japão e União Europeia.

2008 -- Morre Isaac Hayes, cantor, compositor e músico norte-americano cujo "Theme From Shaft" ganhou um Óscar e dois Grammys. Tinha 65 anos.

2009 - Entra em funcionamento o primeiro Banco de Leite Humano, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

2010 -- Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde decreta oficialmente o fim da gripe pandémica.

2012 -- O maior prémio de sempre do Euromilhões - 190 milhões de euros - sai a um casal britânico, que entra imediatamente na lista das 500 maiores fortunas do Reino Unido.

- Morre, aos 86 anos, Carlo Rambaldi, criador do extraterrestre "ET" e do monstro "Alien", galardoado três vezes com o Óscar para os melhores efeitos especiais.´

2016 - Os senadores brasileiros decidem, por 59 votos contra 21, levar a Presidente com mandato suspenso, Dilma Rousseff, a julgamento, num processo que poderá afastá-la definitivamente da Presidência do Brasil.

2017 - O Governo aprova a criação do Modelo de Apoio à Vida que permitirá a pessoas com deficiência ter o apoio de um assistente pessoal nas tarefas em que se encontrem limitadas.