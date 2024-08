Artur Jorge, Abel Ferreira e Pedro Caixinha eliminados da Taça do Brasil

A Taça do Brasil de futebol ficou na quarta-feira sem 'representação' portuguesa, face às eliminações de três equipas lideradas por treinadores lusos, Palmeiras, Botafogo e Bragantino, nos oitavos de final da competição.

Depois de ter empatado 1-1 na primeira mão, o Botafogo, de Artur Jorge, cedeu por 1-0 na visita ao Bahia, com um golo de Luciano Rodríguez, aos 87 minutos, numa partida em que os cariocas jogaram com menos um elemento desde os 45+3, por expulsão de Gregore.

Em São Paulo, Vítor Reis, aos sete minutos, assinou o tento do Palmeiras diante do Flamengo, ainda assim insuficiente para anular a desvantagem que os paulistas traziam do Rio de Janeiro (0-2).

O técnico Abel Ferreira foi expulso perto do final do encontro, por se insurgir contra o desempenho da equipa de arbitragem, que já tinha anulado o segundo golo ao Palmeiras, por milimétrico fora de jogo de Flaco López.

Não muito longe dali, em Bragança Paulista, o Bragantino, de Pedro Caixinha, cedeu novamente perante o Athletico Paranaense, desta vez por 3-2, após o desaire por 2-0 na primeira mão.

Canobbio, aos 19 minutos, Gonzalo Mastriani, aos 62, e o experiente Fernandinho, antigo jogador do Manchester City, aos 74, de grande penalidade, fizeram os golos da equipa de Curitiba, enquanto Thiago Borbas 'bisou' para a formação da casa, aos 87 e 90.