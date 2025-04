Os melhores do badminton da Madeira foram premiados na gala da modalidade

A Gala de Badminton Época 2024, organizada pela Associação de Badminton da Madeira (ABRAM), juntou, ontem, mais de 100 pessoas no Restaurante Calamar.

No evento foram premiados os campeões e vice-campeões regionais/nacionais, a nível individual e por equipas, pelos resultados obtidos na última época. Foram ainda homenageados Tiago Berenguer, pela conquista dos títulos de campeão europeu de sub-15, vice-campeão europeu de sub-17 e 3.º classificado no Campeonato Europeu de Juniores, a Direcção Regional de Desporto por “toda a dedicação, apoio e profissionalismo proporcionado em prol do badminton regional” e o funcionário Luís Brazão, pelos serviços prestados à modalidade na Região.

Atletas, técnicos e representantes dos clubes com a modalidade marcaram presença nesta iniciativa, bem como o director de serviços de Apoio à Actividade Desportiva, Juan Gonçalves (em representação do Governo Regional), o presidente da Federação Portuguesa de Badminton, Duarte Gil Anjo, e os presidentes da direcção e da assembleia geral Associação de Badminton da Madeira, respectivamente, António Gonçalves e António Azevedo.