Motociclista ferido no Estreito de Câmara de Lobos

Um motociclista de 57 anos ficou ferido na manhã deste sábado, 10 de Agosto, na sequência de uma colisão com um carro na zona do Calvário no Estreito de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados pelas 7h30 para prestar socorro ao homem e encaminhá-lo para o Hospital Central do Funchal.

A vítima queixava-se de dores nos membros inferiores.