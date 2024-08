Madeira com céu muito nublado para este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, na Madeira, neste sábado, 10 de Agosto de 2024, períodos de céu muito nublado, com boas abertas nas vertentes

sul. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes

norte e terras altas da ilha até ao final da manhã.

Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando

por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e

oeste da ilha da Madeira.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado, diminuindo a nebulosidade durante

a tarde.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/25ºC