PAN pede necropsia “urgente” a lince do deserto

O Partido Pessoas Animais Natureza (PAN) considera “urgente” a realização de uma necropsia para apurar as causas da morte do lince do deserto e atribuir responsabilidades, entre outras diligências processuais.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, dia 8 de Agosto, o PAN “reitera o seu compromisso com uma postura responsável, equilibrando os aspectos legais, éticos, morais e afectivos desta situação” e diz que vai solicitar ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) a apreensão imediata do corpo do lince para a realização de uma necropsia. Além disso, o partido assume que vai pedir o acesso ao auto de notícia e relatório que o acompanham para que todas as responsabilidades sejam devidamente apuradas.

"Esta situação é um triste exemplo de como a falta de cuidado e respeito pelos direitos dos animais pode levar a consequências irreparáveis. Vamos continuar a lutar para que casos como este não se repitam e para garantir que os direitos dos animais sejam sempre protegidos”, afirmou Marco Gonçalves, comissário político do PAN.

“O sistema falhou para com o Bores e temos de acautelar que não volta a falhar quer ao nível preventivo, quer na actuação de situações como esta. A defesa intransigente dos direitos e bem-estar animal é e será sempre a nossa causa maior”, rematou o dirigente regional do PAN, lamentando a morte do animal.