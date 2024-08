Reportagem da Visão aborda "o lado oculto dos Portos da Madeira"

A Madeira surge em destaque na revista Visão esta quinta-feira, 1 de Agosto. A revista publica hoje uma reportagem em que aborda "o mundo secreto dos Portos da Madeira". O texto da autoria de Sónia Calheiros aponta que "o funcionamento da ilha da está dependente do sucesso e da eficácia das suas operações portuárias".

Visão:

- "A arte (e o negócio) de falar bem em público"

- "Negociações - Como está a ser cozinhado o próximo orçamento"

- "Reportagem - O lado oculto dos portos da Madeira"

- "Nutrição - O que comem os atletas olímpicos"

- "Se7e - Elis e Tom. Memória do encontro mágico"

Sábado:

- "Alentejo. Os lugares fantásticos"

- "Exclusivo - PJ investiga negócio de terreno que visa secretário de Estado do Ambiente"

- "Maria João - Quem é a mulher que divide a vida com Ricardo Salgado"

Público:

- "'Se desvirtuarem Programa do Governo temos de perguntar aos portugueses se aceitam' - Em entrevista ao PÚBLICO-RR, Miranda Sarmento, ministro das Finanças, diz que em Setembro haverá acerto do IRS pago a mais até Agosto"

- "Diário de Um Cientista - Com um cavalo-marinho começa uma incrível viagem pelo mundo da biodiversidade"

- "BES - Dois ex-gestores condenados pela falência do banco"

- "'Caso das gémeas' - Marcelo recusa responder já à CPI. No final decidirá"

- "Médio Oriente - Assassínio de líder do Hamas pode levar a guerra regional"

- "Mulheres - Portugal vai alargar linha de apoio a vítimas de violência"

Jornal de Notícias:

- "Mediadores expulsos por trabalharem sem seguro"

- "Romarias de agosto rendem milhões"

- "Médio Oriente - Israel prepara guerra com Irão após assassinato do líder do Hamas"

- "João Neves no PSG permite regresso de Renato ao Benfica"

- "Resultados - Lucros semestrais dos bancos disparam"

- "Caso das gémeas - Marcelo admite falar mas apenas depois de todos os testemunhos"

- "Vimioso - Onze alunos vítimas de abusos sexuais"

- "Verão - Bárbara Guimarães em busca de aventura por paragens brasileiras"

Diário de Notícias:

- "Défice público do primeiro semestre está 70% acima da meta anual do OE2024"

- "OE2025 - Costa contraria Cavaco, concorda com Marcelo e avisa PS"

- "Médio Oriente - 'Eixo da resistência' promete vingar morte de Haniyeh"

- "Negociações - Ministro da Educação admite apoio a professores deslocados"

- "Férias - Imigrantes 'retidos' em Portugal por atraso nos documentos renovados"

- Venezuela - EUA advertem Maduro que 'a paciência está a esgotar-se'"

- "Paris2024 - Num dia com três diplomas, Vasco Vilaça e Ricardo Batista brilharam no triatlo"

- "Regulação - Lisboa quer limitar estacionamento de 'tuk-tuks'"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - Ana Pires, investigadora INESC TEC, astronauta-análoga: 'Se eu pudesse criar um feriado seria o 'Dia do Algodão Doce'"

Negócios:

- "Regulador estima que entrada da Digi baixe os preços até 7%"

- "Rendas sobem até 2,3% em 2025"

- "BES 10 anos após a resolução - As soluções lentas e parciais para as vítimas mais vocais"

- "Peritos colocam em causa perda de receita para sistema de pensões"

- "Banca - CGD, BCP e BPI lucram 1.701 milhões no semestre"

- "Taxas - Reino Unido com corte de juros no cardápio"

- "Os mais poderosos 2024 - #42 Ricardo Pires [Semapa] #41 Pedro Reis [ministro da Economia]"

O Jornal Económico:

- "Grupo Os Mosqueteiros investe 250 milhões para abrir 80 lojas"

- "Caixa, BPI e Millenium BCP rejeitam ideia de 'cartel' em dia de resultados milionários"

- "Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh: 'A sociedade olha para o sector agroalimentar como sendo 'envelhecido' e parado no tempo'"

- "Topo da Agenda: Dívida pública em junho e contas da Apple"

- "Nasdaq dispara após Fed sinalizar descida dos juros em setembro"

- "Despesa disparou 5,4 milhões no primeiro semestre"

- "Leia no JE tudo o que muda na isenção do IMT e Selo para jovens"

Correio da Manhã:

- "Rendimentos: Montenegro declara património de 1,1 milhões. Ganhou em média 9250 euros/mês. Primeiro-ministro tem terrenos, 05 prédios urbanos e 49 rústicos".

- "Onze menores vítimas de abuso sexual na escola por onze colegas"

- "Processo: Anjos pedem fortuna a Joana Marques"

- "Crianças assassinadas: revolta em Inglaterra com morte de Alice"

- "Sondagem Intercampus: Guterres destacado na corrida a Belém"

- "2,7 mil milhões: Contas Públicas com saldo negativo"

- "Morte de Haniyeh: Hamas e Irão juram vingança a Israel"

- "Neves sai por 60+10 milhões e Sanches"

- "FC Porto: Juventus quer levar Galeno"

- "Sporting: Ultimato por Ioannidis"

O Jogo:

- "Benfica. Neves voa para Paris"

- "Acordo total: águias recebem 60 MEuro+10 MEuro por objetivos"

- "Renato Sanches já está em Lisboa e diz-se 'feliz e preparado'"

- "FC Porto. Tradição para quebrar: nunca os dragões derrotaram os leões na Supertaça - Vítor Bruno joga com a história"

- "Iván Jaime: de proscrito no Jamor a provável titular em Aveiro"

- "Sporting. Debast e Quenda atacam o onze"

- "Jovane tem ofertas da I Liga e de fora"

- "Farense. Teste com o Al Ittihad acaba com violência"

- "Jogos Olímpicos - Lusos brilham no triatlo"

- "Ciclismo. 85.ª Volta a Portugal - Eulálio e Stussi em luta acesa"

- "Mercado - V. Guimarães: Jota Silva confirmado no Nottingham. Famalicão: Mario González reforça o ataque. Estoril: Hélder Costa a caminho e Robles oficial. Santa Clara: Neneca para a baliza"

- "Estrela da Amadora surpreende com Nani"

- "Maccabi P. Tivka-Braga Liga Europa. V. Guimarães-Floriana Liga Conferência - Minhotos unidos na confiança"

A Bola:

- "Benfica: Acordo Total -- João Neves chega hoje a Paris para o PSG. Fumo branco entre águias e franceses. Negócio de 60 milhões, mais de 10 milhões de bónus"

- "Renato Sanches já em Lisboa com opção de compra de 10 milhões de euros"

- "Sporting: Os segredos da espantosa recuperação de Gyokeres"

- "Nem a ida de Hugo Viana à Grécia desbloqueou Ioannidis"

- "FC Porto: Vítor Bruno não olha a estatutos. Técnico recupera fórmula que travou Gyokeres no Jamor"

- "Vitória de Guimarães: Jota Silva no Forest"

- "Estrela da Amadora: Nani por uma temporada"

- "Jogos Olímpicos: Vasco Vilaça e Ricardo Batista garantem diplomas no triatlo, Maria Inês Barros no tiro"

- "Entrevista: ´Nada me faz pensar que não serei o presidente da AF Lisboa´, Vitor Filipe"

Record:

- "Benfica: Renato volta a casa. Rui Costa garante opção de compra por 10 milhões. É apresentado hoje e vai estar no jogo com Fulham. SAD pagará taxa em função da utilização se fizer 60% a 80% dos jogos"

- "João Neves diz adieu: negócio de 70 ME com 10 ME em variáveis"

- "Benfica torna-se o 1.º clube a vender 6 jogadores por 60 ME ou mais"

- "No mercado por um guarda-redes"

- "Jurásek partiu o braço"

- "Jogos Olímpicos: Vasco Vilaça em 5.º e Ricardo Batista em 6º. Triatlo brilha. Maria Inês Barros também conquista diploma no tiro"

- "Bomba no Estrela: Nani vai jogar na Amadora!"

- Daniel Sousa: Nada está garantido. M. Petahtikva-Sporting de Braga 18h30"

- "Bolo de 12ME e 12% de futura mais-valia. Jota Silva fechado no Forest. Gustavo Silva é o substituto. Vitória de Guimarães- Floriana 20h15"

- "Sporting: Raide na Grécia pelo avançado: Leão não larga Ioannidis.

- "Nuno Santos falha 4 jogos: lesão no joelho deve sarar só após paragem FIFA"

- "Franco Israel discute futuro: Agente esteve em Lisboa e falou com a SAD"

- "FC Porto: Dupla anti-Gyokeres no Jamor. Zé Pedro e Otávio no eixo defensivo".

"Bater os leões equivale a ultrapassar as águias. Dragões têm 85 troféus no palmarés"