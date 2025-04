Josep Garcia e Zachary Pichon venceram GP de Portugal de Enduro

O espanhol Josep Garcia (KTM) e o francês Zachary Pichon (Sherco) venceram os dois dias do Grande Prémio de Portugal de Enduro, prova de abertura do Campeonato Mundial, que se realizou em Fafe (Braga).

Depois de Josep Garcia se ter imposto no sábado, este domingo foi a vez de Zachary Pichon, filho do antigo campeão mundial de motocrosse Michael Pichon, bater a concorrência, deixando o italiano Andrea Verona (GasGas) em segundo lugar, a 2,75 segundos, com Josep Garcia a ser terceiro, a 10,63.

Pichon, que tinha sido segundo no sábado, terminou, por isso, o fim de semana na frente do Mundial, com 37 pontos, mais dois do que Garcia, que é segundo.

Francisco Leite (Sherco) foi 14.º na classe Youth, enquanto Joana Gonçalves (Husqvarna) foi oitava entre as mulheres.

A próxima ronda será o GP de Espanha, de 02 a 04 de maio.