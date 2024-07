Protecção Municipal do Funchal chama a si competências que estavam com a Protecção Civil Regional

O despacho de meios de emergência e socorro no concelho do Funchal vai passar a ser feito por um novo órgão, que está a ser criado no âmbito do Serviço Municipal de Protecção Civil.

O Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS), um "órgão arrojado" e "inovador" na Região, deverá entrar em funcionamento em Janeiro de 2025, altura em que assumirá as funções que, neste momento, cabem ao Serviço Regional de Protecção Civil, nomeadamente no que toca à afectação de meios para as diferentes ocorrências que tenham lugar no município.

Hoje, na "reunião de âmbito alargado" da Comissão Municipal de Protecção Civil foi dado um passo importante com vista à formalização deste novo órgão, tendo sido aprovada por unanimidade a sua criação. Com a concordância de todos os presentes neste encontro foi, igualmente, aprovada a criação do Centro Coordenador de Operações Municipais (CCOM), uma estrutura mais executiva e vocaccionada para momentos em que seja activado o plano de emergência municipal.

O objectivo, reforçou Cristina Pedra, aos jornalistas, passa por "agilizar procedimentos" e tornar o socorro e a emergência mais rápida no concelho do Funchal.

No encontro desta tarde "de âmbito alargado" foi, ainda, aprovado o Regulamento da Comissão Municipal de Protecção Civil, bem como o Plano de Emergência Externa da Unidade de Gás Natural dos Socorridos.