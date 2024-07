45 mil euros para o Arraial do Monte

Decorreu esta quarta-feira, 31 de Julho, na Estação do Monte, a apresentação do programa da festa de Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira, que se assinala no dia 15 de agosto, sendo que as novenas se realizam entre os dias 5 e 13 do mesmo mês. A festividade resulta de um investimento de 45 mil euros por parte da autarquia do Funchal.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou o "investimento forte" realizado, sendo que no valor está incluído o pagamento da polícia, decorações, ornamentações no exterior, diversas manutenções gerais que foram feitas, electrificação, assim como a instalação de 16 casas de banho portáteis.

No programa da festa, além das celebrações religiosas, constam várias iniciativas de animação musical tradicional que vão acontecer, sobretudo, no adro da Igreja, no Largo da Fonte e no Largo das Babosas, este ano com horário alargado, revelou, na ocasião, a edil.

Cristina Pedra sublinhou a importância de “preservar uma festa religiosa, mas, também, com uma componente cultural ligada às tradições”.

Importa referir que a música com som emitido nas colunas só será permitida até à 1h00 da madrugada, já a música tradicional, com a participação dos vários grupos, como despiques e outros, será permitida entre as 20h00 e as 2h00 da madrugada, nos dias em que se realizam as novenas e de 14 para 15 até às 07h00 da manhã. Não será permitida a instalação de palco no Largo das Babosas, sendo que o objectivo é manter a tradição com a actuação dos grupos tradicionais.

Por questões de segurança não está autorizado o fogo de artifício no arraial. “Este executivo Municipal faz uma grande aposta na segurança da população” reforçou Cristina Pedra.

“Esta festa só é possível realizar numa conjugação de esforços”, salientou o pároco da freguesia Vítor Sousa, na ocasião, referindo que a paróquia investe nesta festa cerca de 13 mil euros. Este ano, conforme salientou, será introduzida uma novidade, os mordomos, visando “preservar a romaria até ao santuário de Nossa Senhora do Monte”.

A Junta de Freguesia do Monte investe no arraial de 20 mil euros, segundo revelou a presidente Idalina Silva.

No local da festa irão funcionar, além dos espaços para venda de velas e comércio, 14 barracas de comes e bebes.

Cristina Pedra assinalou ainda lugares de estacionamento na Quinta do Imperador e no Caminho do Desterro.

Devido ao elevado fluxo de pessoas, que geram constrangimentos ao nível do estacionamento de viaturas privadas e fomentam o congestionamento do tráfego automóvel, a horários do Funchal a exemplo de edições anteriores, aposta num serviço eventual, que liga diretamente o Centro do Funchal e o Centro da Freguesia do Monte.

As viagens terão partida junto à Empresa de Eletricidade da Madeira, a nascente, e com destino ao Largo da Fonte, tendo as viagens de descida início e término nos mesmos locais.

Os bilhetes do serviço eventual (são mais baratos do que os bilhetes normalmente vendidos a bordo dos autocarros) têm os seguintes valores: Crianças dos 6 aos 12 anos inclusive – gratuito;1 trajeto (1 viagem) - €1,80; Ida + volta (2 viagens) - €3,20.

Alteração à circulação rodoviária nos dias da Festa do Monte

Entre os dias 11, 12 e 13 de Agosto, das 18h00 à 01h00, devido às Novenas em honra de Nossa Senhora do Monte, a circulação será realizada no sentido ascendente na Estrada dos Marmeleiros e E.R.103.

Como alternativa, os condutores podem descer pela Estrada da Corujeira.

No dia 14 de Agosto, véspera do arraial, entre as 12h00 e as 04h00 do dia seguinte, a circulação rodoviária será interrompida no Caminho das Babosas e arruamentos de ligação. Na Estrada dos Marmeleiros e E.R. 103 a circulação será no sentido ascendente e no sentido descendente na Estrada da Corujeira.

Os veículos que circulam no Caminho das Tílias serão encaminhados para a Rua das Lajinhas.

A circulação na Rua Padre Manuel Roque de Aveiro e Caminho da Confeiteira será realizada de nascente para poente.

Estas alterações repetem-se entre as 08h00 e as 19h00, no dia do arraial do Monte, 15 de agosto. A procissão acontece às 12h30.

Toda a informação poderá ser consultada no site da Câmara Municipal do Funchal