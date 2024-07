HF lança carreira para o Pico do Areeiro

Empresa vai efectuar duas ligações por dia. Vai também disponibilizar um ‘shuttle’, com capacidade para 70 passageiros, do Poiso até a um dos pontos turísticos mais concorridos da ilha, de 15 em 15 minutos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 30 de Julho.

“Maduro não escapa a acusações de fraude” é a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página. Oposição exige divulgação das actas eleitorais. Na Madeira garantem que, pela Venezuela, “não baixam os braços”.

Numa nota mais positiva "Reforçar laços e gratidão" é outro dos destaques de capa desta edição. Festa Luso-Venezuelana promete muita animação, gastronomia, desporto e cultura no fim-de-semana de 9 a 11 de Agosto, na Ribeira Brava.

Quanto à política regional saiba que "Deputados regressam em Outubro". Comissão Permanente funciona durante o período de férias parlamentares apenas se se justificar.

"Mãe pede ajuda para tratar filho com paralisia cerebral" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje.

