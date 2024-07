Duas crianças mortas e nove feridas num ataque com faca em Inglaterra

Duas crianças morreram e outras nove ficaram feridas, seis das quais em estado grave, no ataque com uma faca registado hoje em Southport, noroeste de Inglaterra, confirmou a polícia britânica em conferência de imprensa.

A chefe de polícia, Serena Kennedy, acrescentou que outros dois adultos também estão em estado crítico depois de terem sido feridos.

A responsável confirmou que um rapaz de 17 anos de uma localidade próxima foi preso pela polícia suspeito de homicídio e tentativa de homicídio.

Kennedy disse que os agentes que responderam ao pedido de ajuda ficaram "chocados por encontrar várias pessoas, muitas das quais crianças, tinham sido sujeitas a um ataque violento e sofrido ferimentos graves".

As crianças estariam a participar num evento numa escola de dança inspirado pela artista norte-americana Taylor Swift quando o suspeito entrou armado com uma faca e começou a atacar as crianças.

Segundo a chefe da polícia, os adultos terão sido feridos a tentar proteger "corajosamente" as crianças do ataque.

"Nesta altura, a investigação não está a ser tratado como estando relacionada com terrorismo", vincou.