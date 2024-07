Adruzilo Lopes na Madeira  com o novo Skoda Fabia N5

O piloto português Adruzilo Lopes apresentou, esta quarta-feira, o seu novo Skoda Fabia N5, com o qual participará na edição 65 do Rali Vinho Madeira, que amanhã vai para a estrada.

A apresentação da equipa decorreu na Aromi, nos Viveiros, com o piloto de Felgueiras a contar commo co-piloto Vitor Hugo na prova deste ano.

De referir que Adruzilo cumpre a 22.ª participação na prova rainha do desporto automóvel madeirense, que venceu em 2001 ao volante de um Peugeot 206 WRC.

Nesta temporada, tal como nas anteriores, Adruzilo Lopes está a fazer o Campeonato Promo de Ralis, do qual é bicampeão em título.

Para o Rali Vinho Madeira o piloto luso deixou claro que, como sempre, se vai empenhar ao máximo e dar o maior espetáculo possível aos muitos amigos e fãs que tem na ilha.

“Este é um rali que faço questão de estar sempre presente. Adoro esta prova desde o primeiro ano em que a fiz. E, depois, fui cimentando uma grande amizade pelos madeirenses, que sei ser recíproca, pelo que tenho de vir cá manifestar-lhes o meu agradecimento e, ao mesmo tempo que conduzo neste grande rali que está no topo dos que mais gosto de competir” Adruzilo Lopes

De referir que existem significativas diferenças entre os N5 e os R5, como acontece com as suspensões, pese embora as do N5 também sejam muito boas. Mas a maior diferença está no motor. Apesar da base ser 1.600cc nos dois, a eletrónica não é igual, sendo que uns são preparados de forma específica e nos N5 o trabalho é baseado num motor de série.

Quanto à opção por esta viatura, Adruzilo Lopes acentua que queria mudar, “já chegava andar com um carro de Grupo N. Queria conduzir carros mais ágeis, que mexessem mais comigo e que me obrigassem a pilotar mais ativamente”.

Recorda que teve a possibilidade de fazer as duas rodas motrizes do CPR, mas a opção acabou por recair no N5, que considerou ser um bom desafio.

O piloto estreou-se nos ralis em 1988 com um Toyota Corolla GT. Passou pelo volante de um Mazda 323 4WD e por um Citroën AX.

Foi sobretudo ao serviço da equipa portuguesa da Peugeot que mais brilhou aos comandos de modelos como o 306 Maxi e 206 WRC sendo campeão nacional em 1997, 1998 e 2001.