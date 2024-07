Todos os concorrentes inscritos para o 65º Rali Vinho a Madeira compareceram às verificações administrativas que tiveram lugar esta tarde na Praça CR7.

Neste momento ainda decorrem as verificações técnicas no Cais 6 do Porto do Funchal.

Às 21h45 será publicada a Lista de Inscritos Alterada, com alguma eventual troca de navegador ou viatura, bem como a Ordem de Partida para o Qualifying.