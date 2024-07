Rali Vinho da Madeira arranca amanhã

Amanhã, 1 de Agosto, vai para a estrada a 65ª edição do Rali Vinho da Madeira, prova organizada desde 1959 pelo Cube Sports da Madeira e que integra o FIA European Rally Trophy, os campeonatos português e madeirense da modalidade e ainda a Peugeot Rally Cup Ibérica. Numa prova marcada também por uma grande preocupação no que toca à sustentabilidade ambiental, o evento dirigido por Pedro M. Araújo reuniu uma lista de 85 inscritos que promete emoção e competição ao longo de três dias nas estradas da ilha.

Com uma distância total de 666,63 km, dos quais 189,70 em percurso seletivo, aquela que é uma verdadeira festa no arquipélago está dividida em 2 etapas e 15 classificativas. O programa desportivo arranca na manhã de amanhã com o Qualifying, sessão em que os mais rápidos podem escolher a sua ordem de partida para a 1ª etapa, e, ao final da tarde, a super-especial de Cidade do Funchal, que se desenrola, emoldurada por dezenas de milhares de espetadores, na baixa da cidade anfitriã.

A restante 1ª etapa, a disputar na sexta-feira, 2 de agosto, prevê passagem dupla por Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro e Santana, enquanto a 2ª etapa, no dia seguinte, inclui duas passagens pelos traçados de Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta e o icónico Rosário. A cerimónia de partida tem lugar amanhã, às 16:00, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, local que recebe também a cerimónia de entrega de prémios, no sábado, 3 de agosto, às 18:30.

Desportivamente, é aguardada interesse despique pela conquista das primeiras posições por, ente outros, pilotos como o italiano Simone Campedelli, o espanhol Diego Ruiloba, o britânico Kris Meeke, protagonistas do campeonato nacional como Armindo Araújo, José Pedro Fontes ou Ricardo Teodósio e especialistas madeirenses, João Silva, Miguel Nunes, Miguel Caires e Alexandre Camacho, recordista de triunfos no evento. Com bom naipe de presenças também nas classes e competições monomarca, o público vibrará com os melhores carros de competição da atualidade, de entre os quais o estreante Toyota GR Yaris Rally2.