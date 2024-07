Homem morre após paragem cardiorrespiratória

Um homem de 45 anos sofreu esta manhã, pelas 7h50, uma paragem cardiorrespiratória no local de trabalho, no Caminho do Poço Barral, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), foram accionados de imediato para o local para prestar socorro à vítima. Estiveram a realizar manobras de reanimação, mas não conseguiram salvar o homem, tendo o óbito sido declarado no local.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.