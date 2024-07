'Conversas de Abril' da Galeria Anjos Teixeira aborda a ocupação da Emissora Nacional

A iniciativa 'Conversas de Abril' promovida pela Galeria Anjos Teixeira prossegue esta quinta-feira, 1 de Agosto, pelas 19 horas, desta feita para abordar a 'Ocupação da Emissora Nacional' na Madeira.

O convidado a intervir é o presidente do Sindicato da Construção Civil, Diamantino Alturas.

O ciclo de iniciativas intitulado 'Conversas de Abril', depois de no ano anterior ter dado prioridade aos processos anteriores à revolução portuguesa de Abril de 1974, neste ano tem como objecto o pós - 25 de Abril na Madeira. As 'Conversas de Abril' fazem parte da programação da Galeria Anjos Teixeira relativamente às comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril.