100 alunos da UMa participaram em evento dedicado à promoção do bem-estar da sua comunidade

Cem estudantes da Universidade da Madeira, bem como alunos docentes e técnicos, participaram no dia 27 de Julho, naquela que foi a 2.ª edição do 'Encontro Flutuante: Embarca neste cruzeiro filosófico uma viagem de bem-estar', que decorreu no Porto Santo. Esta é uma iniciativa do Serviço de Psicologia da UMa ao abrigo dos Projectos WellBeing UMa 2.0 'Ser UMa é Bem-estar na UMa' e 'UMa Promoção de Sucesso'.

A iniciativa teve por objectivo proporcionar um momento de bem-estar e fortalecer o vínculo entre os vários membros da comunidade académica, reforçando o sentimento de pertença à Instituição. Foi ainda uma oportunidade para celebrar e reconhecer as contribuições e as atividades desenvolvidas pelos estudantes voluntários ao longo do ano académico 2023/2024, que contribuíram para uma melhor experiência e vivência em contexto académico dos novos estudantes da Universidade da Madeira.

"As actividades desenvolvidas durante o encontro tiveram um registo interativo e dinâmico e foram idealizadas com o intuito de potenciar o desenvolvimento de competências ao nível da comunicação, trabalho em equipa e a criatividade dos participantes", refere nota à imprensa.

As inscrições para Embaixadores de Saúde Mental e/ou Mentores podem ser efetuadas através do site da Universidade da Madeira. Os estudantes voluntários que integrarem estes projetos terão a possibilidade de frequentar uma formação inicial e de obter um certificado de participação e/ou reconhecimento da sua participação no Suplemento ao Diploma.

Os novos estudantes da Universidade da Madeira que queiram receber orientação personalizada de colegas de anos mais avançados, construir uma rede de apoio desde o início do seu percurso académico, bem como desenvolver competências pessoais e académicas, podem se inscrever como mentorandos, até ao dia 31 de Outubro.