A Praça CR7 e o Cais 6 do Porto do Funchal receberam, na tarde desta quarta-feira, as verificações administrativas e técnicas do 65º Rali Vinho da Madeira, prova organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira que estará na estrada entre amanhã, 1 de Agosto, e sábado, 3 de Agosto.

Adeptos da modalidade e população foram ver de perto as 'máquinas', que evoluirão nas 15 classificativas que compõem o evento.