Lince do deserto devolvido aos proprietários

O lince do deserto apreendido pele GNR na cidade do Funchal a 3 de Julho último "ficará, a partir de hoje, à guarda dos proprietários", informa o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira.

Em nota emitida, a entidade pública refere que foi hoje notificada pela entidade instituída como fiel depositário sobre a sua indisponibilidade para manter a guarda do animal selvagem, tendo também recebido, por parte dos proprietários do lince selvagem, um relatório do médico veterinário a atestar que “para o bem estar e segurança do animal, os proprietários deveriam ficar como fieis depositários deste”.

O animal selvagem retorna a casa até à conclusão do processo contraordenacional e respectiva decisão final, acrescenta o IFCN, dando nota de que a petição pública divulgada nas redes sociais será remetida ao Ministério do Ambiente e Energia, entidade nacional competente para equacionar/ rever a legislação vigente.