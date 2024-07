Onde ver as grandes ligas de futebol em 2024/2025

As grandes competições de clubes estão à porta. Onde ver os principais jogos de futebol na época que está a começar? É a isso que hoje respondemos e desde logo com uma novidade para 2024/2025.

SportTV e DAZN Portugal (antiga Eleven) vão dividir os direitos de transmissão das competições europeias. Quanto às I e II Ligas de Portugal vão continuar a ser transmitidas pela SportTV, com excepção para os jogos de Benfica e Benfica B que vão dar em directo e exclusivo na BTV.

No que diz respeito às competições europeias de clubes, a SportTV vai transmitir todos os encontros de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões e do FC Porto na Liga Europa. Isso deve-se ao direito de preferência de um jogo em cada um dos dias da Champions, Liga Europa e Liga Conferência, o que significa que, mesmo após uma eventual eliminação das equipas portuguesas, a Sport TV continuará a ter o melhor jogo do dia nas três provas. Quer isto dizer, igualmente, que as meias-finais e final da Liga dos Campeões, por exemplo, vão ser transmitidas na SportTV, devido a esse direito de preferência.

Fim dos jogos sinal aberto

A partir de 2024/2025, os jogos das provas europeias de clubes deixam de ser transmitidas em sinal aberto em Portugal. Nos últimos anos, TVI (Liga dos Campeões) e SIC (Liga Europa) passaram jogos das equipas portuguesas, assim como da fase a eliminar, algo que não vai acontecer a partir de agora.

A DAZN, que adquiriu os direitos de transmissão das cinco competições da UEFA para o próximo triénio (2024/25 - 2026/27), terá direito à maioria dos jogos dessas provas. Tendo em conta a próxima época, do total de 545 jogos da Champions, Liga Europa e Liga Conferência, esta estação terá direito, em exclusivo, a 489, ou seja, quase 90%.

Se tivermos em consideração apenas a Liga dos Campeões, a DAZN ficará com 166 dos 203 da maior prova de clubes da UEFA. Contudo, cabe à SportTV o direito de preferência na escolha dos jogos, daí que vá transmitir os encontros de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões. A SportTV vai passar em directo 37 jogos da Champions.

Já os jogos da Liga dos Campeões feminina e UEFA Youth League vão ser transmitidos na totalidade pela DAZN. Quanto às ligas nacionais, a portuguesa vai continuar a ser transmitida pela SportTV e BTV (caos dos jogos de Benfica e Benfica B). Todos os jogos das I e II Ligas vão ser transmitidos em directo. A Liga espanhola e a Premier League inglesa continuam na DAZN, enquanto o principal campeonato francês regressa à SportTV, que também mantém a Liga italiana. A Bundesliga continua na DAZN. Para ver os jogos de Ronaldo e companhia no campeonato saudita será preciso subscrever a SportTV.

Preços actualizam a 1 de Agosto

A partir desta quinta-feira, 1 de Agosto, os preços da SportTV e DAZN serão actualizados, embora no caso da primeira isso dependa dos pacotes activos em cada operadora de distribuição. Por exemplo, através do site destino à comercialização dos seus serviços, a NOS informa que os produtos SportTV serão actualizados dia 1 de Agosto de 2024, esta quinta-feira, passando para os seguintes valores: Sport TV HD (30,99 euros/mês), Sport TV HD Multiscreen (34,99 euros/mês) e Sport TV Empresas Multiscreen (89,99 euros euros/mês).

Em todo o caso, os clientes, novos e antigos, devem recorrer às diferentes operadoras, já que os preços podem variar, por exemplo, consoante a activação de período de fidelização dos canais premium, por regra de um ano. Até ontem, e de forma geral, a subscrição da SportTV Premium HD Multiscreen custava 29,99 euros/mês, da Sport TV HD 25,99 euros/mês e da SportTV Empresas Multiscreen 59,99 euros/mês. Os preços e ofertas, no entanto, apresentam ligeiras diferenças entre os operadores.

Quanto aos preços da DAZN serão os seguintes: Pacote anual (com pagamento mensal) passa dos 13,99 euros/mês para os 16,99 euros/mês; Pacote mensal passa dos 17,99 euros/mês para os 20,99 euros/mês; Pacote mensal (para empresas) passa dos 49,99 euros/mês para os 59,99 euros/mês.