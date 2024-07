Santa Cruz apresenta Voto de Louvor à nadadora Mayra Santos

O presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e o vereador Jaime Silva, com o pelouro do Desporto, estiveram ontem presentes na chegada da nadadora de águas livres, Mayra Santos, que conseguiu "um feito inédito, o primeiro ser humano a percorrer a nado o percurso Santa Cruz/Desertas/Santa Cruz, numa distância de 60 km, em 20 horas, 53 minutos e 36 segundos".

Na ocasião, os autarcas tiveram a oportunidade de felicitar a atleta pelo sucesso alcançado na sua épica aventura.

Na próxima reunião de câmara, a realizar-se amanhã, será apresentado um voto de louvor pela proeza alcançada, devendo o mesmo ser também deliberado posteriormente em Assembleia Municipal. O Município de Santa Cruz felicita assim a nadadora Mayra Santos, bem como toda a equipa que esteve sempre ao seu lado neste sonho tornado realidade, em particular o seu esposo e técnico João Duarte, a juíza árbitra Dalila Lira, as equipas de apoio no mar, SANAS Madeira e VMT Madeira – Catamaran Trips, os elementos da SwimMadeira Adventure Swimming Holidays. Um agradecimento especial aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz pela sua disponibilidade de apoio à chegada da atleta.

Sem muito tempo para descanso, a nadadora já se prepara para o próximo grande desafio na região de El Calafate, na Patagónia, no extremo sul da Argentina, onde irá representar Portugal no mundial de natação no gelo, entre os dias 12 e 18 de agosto. O Município deseja-lhe as maiores felicidades e enorme êxito desportivo em mais uma aventura.

A atleta que é munícipe de Santa Cruz e residente no Caniço há vários anos, e ficará mais uma vez na História por este excecional sucesso desportivo, uma vez que já nos presenciou com vários sucessos nos últimos anos, nomeadamente: - Travessia entre Porto Santo e Madeira (42 kms) em setembro 2019; - Recorde mundial de natação estática em novembro de 2020; - Prova das 40 Pontes em Manhattan, nos Estados Unidos, numa distância de 100 quilómetros, em 20 horas, menos quatro do que o previsto, em agosto de 2022; - Volta à "Ilha Dourada" em dezembro de 2023. Lembramos que a Mayra foi já agraciada por este município com uma medalha de mérito, grau cobre, em 2021, por ocasião do aniversário do nosso concelho, naturalmente devido já à sua prestação desportiva de grande sucesso. Para além do sucesso alcançado, no dia de ontem, destaca-se o relevo que o evento teve nas redes sociais e na comunicação social (regional, nacional e internacional), mas sobretudo a enorme moldura humana que se associou ao evento, aquando da sua chegada, factos que comprovam o grande orgulho dos madeirenses, em geral, e dos santacruzenses, em particular, pela nossa atleta nadadora, sem nos esquecermos de toda a comunidade nacional e estrangeira que a “seguem”.