Pilotos de barra e portos ameaçam com nova greve em Setembro e Outubro

Os pilotos de barra e portos estão a ameaçar com a convocação de uma nova greve, em setembro e início de outubro, caso não avancem as negociações relativas à idade de reforma, segundo um comunicado divulgado pela Fectrans.

Na nota de hoje, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) deu conta de um plenário, que se realizou na quinta-feira, tendo estes profissionais mandatado "as organizações sindicais para voltarem à greve a partir do próximo mês de setembro, caso as negociações relativas à idade de reforma não avencem".

O Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante (OficiaisMar)/Fectrans e o Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante (Sincomar) foram assim "mandatados para convocar uma greve nacional a ter lugar nos dias 16, 17, 23, 24 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2024, caso as negociações não sejam concluídas satisfatoriamente até àquelas datas".

As estruturas sindicais, "apesar de considerarem como positiva a abertura expressa pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação para retomar as negociações para consagrar o direito ao acesso à pré-reforma a partir dos 60 anos e a reforma aos 65 anos" manifestam, por outro lado, "o seu profundo descontentamento com a demora na apresentação de uma proposta concreta que responda a esta aspiração justa e necessária".

Numa resolução, aprovada no plenário, lembraram que, tendo em conta "o longo processo que foi percorrido desde 2018, ano em que iniciaram as negociações, e o progresso já anteriormente alcançado, consideram os pilotos de barra e portos que apenas por falta de vontade política este dossier não foi ainda solucionado".

Os profissionais já tinham estado em greve em novembro do ano passado.