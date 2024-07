Santana vai passar ’24 Horas a Bailar’ no XXXIX Festival Regional de Folclore

Há várias décadas que o festival ’24 Horas a Bailar’ recebe diversos grupos folclóricos da Região e do País. O Festival Regional de Folclore vai, já, na sua 39.ª edição. Em 2024 decorre a 6 e 7 de Julho, hoje e amanhã, em Santana

Por estes dias, Santana ‘respira etnografia’ em todas as esquinas. As charolas de flores, os vestidos e trajes típicos, as barracas com frutas e flores e sobretudo a música tradicional folclórica, são os motivos pelo qual este é um dos eventos mais marcantes deste concelho.

Confira o programa das festas:

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 10 horas Conferência ‘O Papel das Universidade Seniores na prevenção e cuidado da doença de Alzheimer’ | Cinemas NOS Forum Madeira

· 10 horas Apresentação do Programa Pastoral 2024/2025 e o Calendário Geral da Diocese | Seminário Diocesano do Funchal

· 10 horas 3.ª edição do Local Market | Promenade dos Reis Magos

· 12 horas acção política do JPP | Miradouro do Espigão

· 12h25 Rampa do Porto da Cruz

· 15 horas Apresentação do projecto comunitário artístico ‘Escutar’, desenvolvido no Conjunto Habitacional do Pico dos Barcelos | Santo António

· 16 horas Calheta Beach Club | Praia da Calheta

· 16 horas iniciativa política da CDU | Bairro de Santa Maria

· 18 horas Concerto Madbrass 5 da Orquestra Clássica da Madeira | Salão Nobre da ALRAM

· 20 horas Musical ‘Filhos do SIM’, da Companhia Art&Sal | Centro de Congressos do Casino da Madeira

· 21 horas ‘Summer Concert’ da Orquestra Bandolinística Ribeira-Bravense | Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

· 21h30 Mano a Mano & Orquestra de Jazz do Funchal no Funchal Jazz Festival | Parque de Santa Catarina

Efemérides

1854 Realiza-se a primeira reunião do Partido Republicano dos Estados Unidos

1885 O cientista francês Louis Pasteur inocula a primeira vacina bem-sucedida contra a raiva, num rapaz de nove anos mordido por um cão

1907 Nasce a pintora mexicana Frida Kahlo

1919 Primeira travessia do Oceano Atlântico por um dirigível de fabrico britânico. Cumpriria ainda a viagem de regresso ao Reino Unido

1922 No Brasil, ocorre a Revolta dos Tenentes, comandada por Sequeira Campos, contra as situações de privilégio de políticos e dos donos das plantações de café

1923 É constituída a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e consagrado Lenine como líder, com a aprovação da Constituição Federal e do órgão supremo, o Congresso dos Sovietes

1929 Estreia, em Paris, o primeiro filme de Luis Buñuel e Salvador Dalí ‘Um Cão Andaluz’

1935 Nasce o tibetano Bstan-'dzin-rgya-mtsho, ou Tenzin Gyatso, 14.º Dalai Lama

1945 A Nicarágua é o primeiro país do mundo a aceitar, oficialmente, a Carta das Nações Unidas

1962 Morre, aos 64 anos, o escritor norte-americano William Faulkner, autor de ‘O Som e a Fúria’ e ‘Luz em Agosto’, Prémio Nobel da Literatura em 1949

1970 Operação Nó Górdio. Assalto das tropas portuguesas à Base Gungunhana, da Frelimo, no planalto central de Moçambique, concebida por Kaúlza de Arriaga. Morrem dezenas de pessoas. A guerra aumenta de intensidade no Norte e alastra em direção a Sul.

1971 Morre, com 69 anos, o compositor e músico de jazz norte-americano Louis Armstrong

1976 São divulgados os resultados finais das eleições presidenciais em Portugal, garantindo a eleição de António Ramalho Eanes, com 61,59% dos votos

1983 O Parlamento português aprova, por maioria, a autorização legislativa que permite abrir os setores da banca, dos seguros, dos adubos e dos cimentos à iniciativa privada

1988 Acácio da Silva vence a quarta etapa da Volta a França em bicicleta (Le Mans -- Évreux)

1992 A Comissão Europeia concede a Angola um auxílio de 360 mil contos para o apoio logístico do processo eleitoral, nomeadamente, a realização do recenseamento em todas as províncias angolanas

1997 São exumados os possíveis restos mortais de Ernesto ‘Che’ Guevara, descobertos numa vala comum, em Vallegrande, sudeste da Bolívia

1997 O veículo robótico Sojourner, transportado até Marte pela sonda norte-americana Mars Pathfinder, inicia a recolha de imagens do planeta

2002 É assassinado um dos três vice-presidentes e ministro das Obras Públicas do Afeganistão, Haji Abdul Qadir, um dos principais líderes da Aliança do Norte, e membro da etnia Pastun

2003 ONU aprova o primeiro Código Penal para Kosovo, que tecnicamente integra a Sérvia/Montenegro, e é administrado pela ONU desde Junho de 1999

2003 O tenista suíço Roger Federer vence 1.º torneio Grand Slam inglês de Wimbledon, em Londres.

2004 Morre, com 71 anos, o Presidente austríaco Thomas Klestil, dois dias antes da conclusão do seu mandato presidencial

2006 É aprovada a Lei de Bases do Desporto.

2007 Acordo Ibero-americano de Segurança Social. Portugal e mais 16 países ibero-americanos assinam, em Iquique, no Chile, um acordo multilateral que garante a atribuição de pensões sociais a cerca de cinco milhões de trabalhadores emigrantes

2008 O tenista espanhol Rafael Nadal conquista o primeiro título em Wimbledon, ao vencer o suíço Roger Federer na final mais longa da história do torneio inglês de relva, terceira prova do Grand Slam, em Londres

2009 Presidente norte-americano Barack Obama e o seu homólogo russo Dmitry Medvedev assinam, em Moscovo, um acordo preliminar para a redução dos respectivos stocks de armamento nuclear, marcando assim uma renovação das relações entre os dois países

2013 Direções do PSD e CDS-PP reúnem-se num hotel de Lisboa. No final, Pedro Passos Coelho faz uma declaração em que anuncia um acordo entre os dois partidos para a manutenção da coligação. Paulo Portas continua no Governo, como vice-primeiro-ministro, com responsabilidades na coordenação económica, reforma do Estado e contacto com a "troika". Maria Luís Albuquerque mantém-se ministra das Finanças

2013 Algumas centenas de pessoas concentram-se junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, para pedir a demissão do Governo, num protesto promovido pela central sindical CGTP-IN

2015 O Tribunal da Supervisão condena o Banco Privado Português a uma coima de dois milhões de euros, que suspende na totalidade por três anos visando a "proteção dos credores", nomeadamente dos clientes, e João Rendeiro ao pagamento de 1,5 milhões de euros

2016 O atleta olímpico e paraolímpico sul-africano Oscar Pistorius é condenado a seis anos de prisão pelo homicídio da modelo Reeva Steenkamp

2016 A seleção portuguesa de futebol vence o estreante País de Gales por 2 - 0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nani, nas meias-finais do Euro 2016 e passa à final da competição, em Lyon, França

2018 O ex-líder da seita japonesa Aum Shinrikyo (Verdade Suprema), Shoko Asahara, condenado à morte pelo ataque com gás sarin no metro de Tóquio em 1995, é executado

2018 O Tribunal Provincial de Luanda absolve os jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, acusados de crimes de injúria e ultraje ao órgão de soberania, num processo movido pelo ex-procurador-geral da República de Angola.

2019 O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho vê confirmada a expulsão de sócio, em Assembleia Geral, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão

2019 Morre, aos 88 anos, João Gilberto, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos pais da Bossa Nova

2020 O juiz Carlos Alexandre decreta a suspensão de funções do presidente da EDP, António Mexia, e do presidente executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto

2020 Morre, aos 91 anos, Ennio Morricone, compositor e maestro italiano, autor de bandas sonoras como ‘Era uma vez na América’, ‘Era uma vez o Oeste’, ‘Por um Punhado de Dólares’, ‘A Missão’, ‘Cinema Paraíso’ e ‘O Bom, o Mau e o Vilão’. Em 2007, recebe um Óscar Honorário

2021 O Ministério Público considera não ter ficado provado em Tribunal que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes praticou os crimes de que vinha acusado no processo do furto e recuperação de armas de Tancos, pedindo a sua absolvição

2022 O Parlamento Europeu valida a classificação de nuclear e do gás como fontes de energia economicamente sustentáveis do ponto de vista ambiental, ao rejeitar uma moção de objeção à polémica proposta da Comissão Europeia

Este é o centésimo octogésimo oitavo dia do ano, Dia Internacional das Cooperativas. Faltam 178 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia