A Fan Zone do DIÁRIO no Largo da Restauração, na cidade do Funchal, está ao rubro com milhares de pessoas a assistir a primeira grande final da seleção portuguesa no Euro 2024.

A luta para a presença nas meias-finais faz-se frente à França e são centenas de franceses a assistir ao grande duelo no Largo da Restauração.

O DIÁRIO transmite em directo todos os jogos do Euro 2024 no grande ecrã instalado no Largo da Restauração.

Além de ver a bola rolar, no recinto os adeptos encontrar animação musical e restauração.