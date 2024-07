Salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe concerto com quinteto de metais 'Madbrass 5'

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta, amanhã, pelas 18h00, um concerto com o quinteto de metais 'Madbrass 5', no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Este concerto está integrado na Iniciativa 'Parlamento Mais Perto' no âmbito da parceria estabelecida entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

"Para este concerto os dedicados músicos da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, prepararam um programa especial de grande valor artístico e musical com obras dos americanos Verne Reynolds, Michael Kamen e Richard Roblee e do português Joly Braga Santos, como forma de homenagear o centenário do seu nascimento que aos 18 anos de idade iniciou a vida de compositor e dedicou a sua vida à causa musical tendo assumido como responsabilidade sua a sensibilização dos jovens para se dedicarem à arte musical, tendo sido um dos fundadores da Juventude Musical Portuguesa", refere o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

Integram este projecto Mário Pinto e Rui Vidal no trompete, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba.

Os bilhetes custam 10 euros e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus – Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas (próximo da Câmara Municipal do Funchal) e no dia do concerto, a partir das 17h00, na Assembleia Legislativa da Madeira [porta de entrada pela Rua dos Capelistas].