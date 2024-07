Portugal e França empatados a zero após 90 minutos

Portugal e França fecharam hoje os 90 minutos com um empate a zero, no segundo jogo dos quartos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, adiando as decisões para prolongamento, em Hamburgo, na Alemanha.

A formação das 'quinas', campeã em 2016, procura a sexta presença nas 'meias', em nove participações, enquanto os gauleses, vencedores da prova em 1984 e 2000, tentam acabar no 'top 4' também pela sexta vez, em 11.

Nas meias-finais, em encontro marcado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Allianz Arena, em Munique, o vencedor do embate entre Portugal e França defronta a Espanhha, que hoje bateu a anfitriã Alemanha por 2-1, após prolongamento.