Escola de Santana vence Prémio Atlântico Júnior 2023/2024

A Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, foi a grande vencedora do Prémio Atlântico Júnior 2023/2024, uma parceria entre a FLAD e a Ciência Viva.

Em representação da Madeira neste concurso dirigido às escolas secundárias e profissionais de todo o país, um grupo de cinco alunos, orientados pela professora Ângela Morais, desenvolveram um projecto para a criação de biofiltros sustentáveis, utilizando resíduos de bananeira e exopolímeros de microalgas, que visam reter microplásticos.

A equipa – composta por Carla Caldeira, Lucas Dória, Mariana Figueira, Rodrigo Pinto e Diogo Mendonça – venceu, assim, a edição de 2023/2024 com o projecto 'Biofiltração Inovadora: Resíduos de bananeira protetores do oceano', que se destacou entre um grupo de 20 finalistas.

Os vencedores vão receber 2 mil euros sob a forma de equipamentos e materiais tecnológicos, e uma viagem a Boston, nos Estados Unidos, onde terão oportunidade de conhecer locais e instituições de interesse científico.

Sobre o Prémio

O Prémio Atlântico Júnior é dirigido às escolas secundárias e profissionais de todo o país, e visa promover a cultura científica e tecnológica através da valorização do Atlântico como sistema natural e do seu papel na sustentabilidade do planeta e na sociedade. O projecto surge na sequência do FLAD Science Award Atlantic e pretende criar nos mais jovens o gosto pela tecnologia, numa perspectiva de trabalho em equipa e de aprender fazendo, dando visibilidade ao seu papel na compreensão do Atlântico e à sua importância para a sustentabilidade do planeta e para as comunidades que o rodeiam.