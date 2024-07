Marcas como Balenciaga, Versace, Givenchy, e Burberry estão a oferecer 50% de desconto em várias plataformas de eCommerce. Isto marca um afastamento significativo em relação aos métodos mais tradicionais, como os centros comerciais e as vendas privadas.

Ao contrário da recessão económica anterior, onde as marcas de luxo mantiveram os seus preços elevados para manter a sua exclusividade, a abordagem actual envolve descontos grandes através de plataformas importantes, como a Tmall, destacando assim a urgência de aceitar as condições do mercado actual. Para os consumidores que querem aproveitar esta vantagem, podem comprar e poupar através de websites como o promo-codes.pt e outros de descontos.

Mudança na Estratégia de Vendas

Tradicionalmente, as marcas de luxo baseiam os seus preços no objectivo de manter a sua exclusividade através de preços elevados e vendas limitadas. No entanto, no contexto económico actual, estas marcas estão a adoptar uma estratégia de descontos mais generalizada e agressiva. Esta mudança é considerada, pelos especialistas na indústria, como arriscada, mas necessária, e é evidenciada em plataformas como a Tmall, o que indica uma mudança significativa nas estratégias de vendas.

Mudança no Comportamento dos Consumidores

As marcas de luxo estão a ajustar as suas estratégias, como forma de resposta às mudanças do comportamento dos consumidores, em particular da classe média portuguesa. Este segmento é, tradicionalmente, um dos principais impulsionadores das vendas de luxo, está agora a ser mais cauteloso com as suas despesas, devido ao abrandamento económico. Assim, procuram cada vez mais descontos ou optam por adiar significativamente as suas compras.

Além disso, as taxas de retorno elevadas em plataformas de eCommerce, como a Tmall, complicaram o cenário. Muitos consumidores aproveitam a vantagem dos descontos promocionais para depois devolverem os produtos, o que tem impactado o número de vendas e levou as marcas a reconsiderar as suas tácticas promocionais e práticas de gestão de inventário.

Muitas Marcas Optam por Descontos Mais Agressivos

O abrandamento económico de Portugal está a colocar mais pressão sobre as marcas de luxo. A mudança no comportamento dos consumidores está a forçar as marcas a se adaptarem rapidamente. As marcas de luxo estão a enfrentar um ambiente desafiador em Portugal, devido à incerteza económica e à evolução das preferências dos consumidores.

O modelo tradicional de manter a exclusividade através de vendas limitadas e preços elevados está a dar lugar a descontos em plataformas de eCommerce grandes. Embora algumas marcas de luxo, como Hermes, Chanel, e Louis Vuitton continuem a procurar clientes com rendimentos elevados, muitas marcas estão a optar por descontos mais agressivos.

O sucesso desta estratégia ainda não é conhecido, mas destaca a necessidade de adaptação do sector ao mercado actual, que está a ser alvo de mudanças rápidas.