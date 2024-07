Miguel Castro deixa ultimato a Miguel Albuquerque para viabilizar o Programa

"Vai renunciar a todos os cargos se for condenado pelo Ministério Público", perguntou Miguel Castro, na intervenção na sessão de encerramento do debate do Programa, dirigindo-se a Miguel Albuquerque.

O líder do Chega começou por acusar o Governo de Miguel Albuquerque de não ser de confiança, mas deixou uma margem de manobras. "Muitas vezes, temos de retroceder um passo para dar dois em frente".

Um programa de Governo que, diz, não pode se separado do Governo que o apresenta e que está no poder, com Albuquerque, desde 2015. "A Madeira de hoje está melhor do que em 2015", pergunta e responde "não".

"Este governo e a sua liderança têm recorrido a tudo para manter a sua situação", acusa.

O CH, garante, "está do lado certo da história" e acusa o Governo de "em desespero", prometer concretizar o que "diziam que era impossível".

Por isso, para viabilizar o programa, exige a Albuquerque que, na intervenção final, assuma que, no caso de ser acusado pelo MP, renunciará a todos os cargos.