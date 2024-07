Governo prepara conjunto de medidas para disciplinar o Turismo

Durante a cerimónia da entrega da 'Green Keys', que se realizou esta tarde no Pestana Casino Hotel, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, referiu que o Governo tem agora um "grande desafio" com a necessidade de "coordenar, organizar, disciplinar e melhorar" a afluência aos grandes pontos de maior afluência turística.

Isso será já uma das principais medidas que vamos tomar muito rapidamente (...) É muito importante nós percebermos que não vale a pena estragarmos a 'galinha dos ovos de ouro' e, por isso, há um conjunto de investimentos que estão a ser executados, outros que vão ser concretizados. Temos cerca de 2.500 quilómetros de percursos nesta terra e acho que temos ainda muito por onde trabalhar e oferecer. Mas o que é fundamental é que esta oferta seja coordenada, organizada, disciplinada no sentido de não transmitirmos uma imagem de anarquia e desorganização Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

À margem da entrega dos galardões de Turismo, a secretária regional de Ambiente e Agricultura explicou mais em concreto o que consistem estas novas medidas. Rafaela Fernandes avançou que será implementada uma taxa de recolha de resíduos para acesso aos percursos pedestres.

"Há três aspectos importantes. O primeiro está relacionado com a disciplina nos acessos, por causa da rede viária (...) Tivemos de recorrer não só à questão de estacionamentos criados, como também à situação de acessos controlados", disse, dando o exemplo do que já acontece no acesso do Poiso ao Pico do Areeiro, que conta com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.

"Depois a outra componente é o próprio percurso pedestre. Além da preocupação em zelar pela sua conservação, também temos a preocupação com a recolha de resíduos e, por isso, vão ser aplicadas taxas na recolha de resíduos, porque as equipas do IFCN têm que fazer percursos semanais para conseguir manter os espaços limpos. Por isso, como os acessos são controlados, ao nível do próprio acesso, a partir do momento que as pessoas queiram aceder vão fazer já esse pagamento", esclareceu a governante.

Além disso, a titular da pasta de Ambiente também mencionou que está em vista a criação de mais percursos recomendados e a definição de regras de segurança e conduta.

"Do ponto vista prático são processos de contra-ordenação para quem prevarique as regras (...) Entendemos que deve ser feito um acompanhamento na visitação de alguns percursos, em concreto no Pico do Areeiro, Pico Ruivo e também na Ponta de São Lourenço, para evitarmos que as pessoas vão para áreas que estão proibidas por questões de segurança, mas que mesmo assim a pessoas continuam a aceder. Por isso, também será criado uma forma de evitar que isso aconteça", afirmou.