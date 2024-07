Silêncio. Foi o que fizeram os adeptos portugueses presentes no Largo da Restauração na Fan Zone do DIÁRIO após a França qualificar-se para as meias-finais do Euro 2024.

Após 120 minutos sem golos, em Hamburgo, a vitória francesa frente à seleção lusa foi conseguida nas grandes penalidades. A federação conseguiu meter na baliza de Diogo Costa cinco pênaltis contra três dos portugueses.

A França vai disputar a Espanha nas meias-finais do Euro 2024 em jogo a acontecer na próxima terça-feira em Munique. Esta é a sexta vez, em 11 presenças, que os franceses ficam no 'top 4' da competição europeia de futebol.

Enquanto os adeptos portugueses saíam cabisbaixos do Largo da Restauração, os adeptos franceses faziam a festa, mesmo estando em minoria. Confira o momento no vídeo abaixo: