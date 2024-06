O Funchal Jazz Festival, cuja apresentação decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, inicia-se amanhã e prolonga-se até 7 de Julho.

Numa primeira fase, tal como o DIÁRIO já havia avançado, estão previstos oito espectáculos no Auditório do Jardim Municipal, actuações de rua, acções de formação no Conservatório da Madeira e uma exposição fotográfica sobre a história do Jazz, no ‘Baltazar Dias’. Depois, os concertos no palco principal do Parque de Santa Catarina acontecem no primeiro fim-de-semana de Julho.

Nomes como Vijay Iyer, Eduardo Cardinho, Bill Charlap ou Miguel Zenón Quartet irão abrilhantar a edição deste ano do evento organizado pela autarquia funchalense, com direcção artística de Paulo Barbosa.

Durante a apresentação, o director artístico destacou o “programa diversificado” do evento e os “apoios imprescindíveis” para a sua concretização.

Já a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, disse que um dos focos deste executivo é apostar nos artistas locais. No caso concreto deste evento, revelou que 70% são artistas da Madeira ou a residir na Região.

Na oportunidade, revelou o Funchal Jazz Festival “é o evento que a autarquia mais investe financeiramente”. Um investimento que é para continuar.

Os bilhetes para o Funchal Jazz Festival já se encontram à venda na MEO Blueticket. Os ingressos individuais para cada um dos dias 4, 5 e 6 custam 15 euros, sendo possível a aquisição de passe para estes 3 dias ao preço de 35 euros. Já os bilhetes para o concerto extraordinário de 7 de Julho têm o custo de 10 euros.