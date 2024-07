Centro de Congressos da Madeira recebe musical "Filhos do SIM"

A Companhia Art&Sal apresentará duas sessões do musical "Filhos do SIM", a partir do original de Matilde Trocado, nos próximos dias 6 e 7 de Julho, no Centro de Congressos da Madeira. A primeira exibição será às 20h00 e a segunda às 18h00.

A peça de cariz religioso também vai a palco no âmbito do IX Congresso Internacional de Nossa Senhora Auxiliadora, com o tema "Dar-te-ei a Mestra", que se realiza em Fátima, de 29 de Agosto a 1 de Setembro. "A organização do congresso é da responsabilidade dos Salesianos de Portugal, e tem a coordenação geral do Padre António Marcelino, que é, atualmente, administrador dos Salesianos do Funchal e pároco da Paróquia de Fátima", recorda uma nota.

O musical "relata a história de uma família com quatro filhos, que vivem, com os seus medos e anseios, nas suas 'bolhas'", explica. "Quando a vida os surpreende, terão que aprender que aceitar e superar dificuldades também faz parte do seu percurso. No entanto, com o amor incondicional da figura materna e a constante presença de Maria, esse caminho torna-se mais fácil. A ação desenrola-se entre a atualidade e a antiga Nazaré, onde Maria viveu. No final, descobrem ser herdeiros do 'Sim' Mariano que mudou, para sempre, a história da humanidade. Basta acreditar! E nós, teremos coragem para fazer a diferença, para dizer 'SIM'?", acrescenta.

Informa-se que "os bilhetes estão à venda, a partir do dia 17 de Junho, na Secretaria dos Salesianos, na Cabana do Jardim, no Casino da Madeira (recepção da sala de jogos) e na Loja dos Edredons Moleiro. Também estão disponíveis no próprio dia, na bilheteira à entrada do Centro de Congressos, antes de cada sessão. O valor dos ingressos é de 10€ para adultos e 5€ para crianças dos 5 aos 11 anos. O pacote familiar (2 adultos e 2 crianças) custa 25€".

Refira-se que a Companhia Art&Sal, que "conta com uma coordenação estável desde a sua fundação, iniciou a sua atividade há 10 anos, com o Padre Álvaro Lago ao leme. Para comemorar a década de existência, será organizada uma exposição alusiva a todos os espetáculos apresentados: 'O Príncipe e a Lavadeira'; 'Nas asas de um sonho'; 'Superstar'; 'Uma gota no Oceano'; 'Rise Up' e 'Filhos do Sim'", resume. "Entre a representação, o canto, a dança e as artes plásticas, é objetivo da companhia transmitir alegria e proporcionar momentos de reflexão e memórias duradouras. Antes de cada espetáculo, os espetadores usufruem de uma exposição artística alusiva ao tema da peça em cartaz", conclui.