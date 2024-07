Martínez não mexe e Portugal repete o 'onze' com a França

A seleção portuguesa vai hoje apresentar frente à França, nos quartos de final do Euro2024 de futebol, o mesmo 'onze' que eliminou a Eslovénia nos 'oitavos', com Roberto Martínez a 'fugir' a qualquer alteração.

Em Hamburgo, no Volksparkstadion, Pepe continua a titular no setor mais recuado de Portugal, apesar de ter saído totalmente esgotado do duelo com os eslovenos, que foi só decidido nas grandes penalidades, numa defesa novamente a quatro, com Rúben Dias a fazer dupla com o jogador de 41 anos, e com Nuno Mendes (esquerda) e João Cancelo (direita) nas laterais.

João Palhinha continua com médio mais recuado, com Vitinha e Bruno Fernandes a completarem o setor do meio campo da equipa das 'quinas', que volta a ter Bernardo Silva e Rafael Leão no apoio ao capitão e avançado Cristiano Ronaldo, ainda em 'branco' na competição.

Devido a uma possível acumulação de cartões amarelos, Ronaldo é um dos jogadores em risco de falhar as meias-finais, caso Portugal se apure, assim como João Palhinha, João Cancelo, Francisco Conceição, Pedro Neto e Rúben Neves.

Do lado da França, como esperado, o capitão Kylian Mbappé lidera os 'blues' em Hamburgo, com o selecionador Didier Deschamps a efetuar duas alterações no atual vice-campeão mundial em relação ao jogo com a Bélgica, retirando Rabiot, castigado, e Marcus Thuram e apostando em Camavinga e Kolo Muani.

O Portugal-França tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

Constituição oficial da seleção de futebol de Portugal

22. Diogo Costa

20. João Cancelo

3. Pepe

4. Rúben Dias

19. Nuno Mendes

6. João Palhinha

23. Vitinha

8. Bruno Fernandes

10. Bernardo Silva

17. Rafael Leão

7. Cristiano Ronaldo 'capitão'

Suplentes:

1. Rui Patrício

12. José Sá

24. António Silva

13. Danilo Pereira

14. Gonçalo Inácio

5. Diogo Dalot

2. Nélson Semedo

18. Rúben Neves

16. Matheus Nunes

15. João Neves

25. Pedro Neto

11. João Félix

26. Francisco Conceição

9. Gonçalo Ramos

21. Diogo Jota

Constituição oficial da seleção de futebol de França

16. Mike Maignan

5. Jules Koundé

4. Dayot Upamecano

17. William Saliba

22. Theo Hernández

13. N'Golo Kanté

8. Aurélien Tchouaméni

6. Eduardo Camavinga

7. Antoine Griezmann

12. Kolo Muani

10. Kylian Mbappé 'capitão'

Suplentes:

1. Brice Samba

23. Alphonse Aréola

21. Jonathan Claus

2. Benjamin Pavard

24. Ibrahima Konaté

3. Ferland Mendy

18. Zaire-Emery

19. Yussouf Fofana

25. Bradley Barcola

9. Olivier Giroud

15. Marcus Thuram

11. Ousmane Dembélé

20. Kingsley Coman