Ronaldo diz adeus aos Europeus cheio de recordes, mas com 2024 vazio

O futebolista português Cristiano Ronaldo despediu-se hoje, previsivelmente, dos Europeus de futebol com o palmarés cheio de recordes, mas após um Euro2024 em 'branco', sem um único golo para 'emoldurar'.

Numa carreira repleta de golos, num total que já vai em 901, em 1.250 jogos oficiais como sénior, desde 2002/03, o 'capitão' luso não conseguiu, desta vez, marcar, o que nunca lhe havia acontecido em fases finais de grandes competições.

Depois de faturar consecutivamente em grandes torneios desde o Euro2004, para um total de cinco europeus, cinco mundiais e ainda uma Liga das Nações e Taça das Confederações, Ronaldo falhou agora no Euro2024, mesmo sendo titular nos cinco jogos lusos.

Numa campanha que terminou hoje nos quartos de final, com um desaire face à França por 5-3, nos penáltis, o atual jogador do Al Nassr falhou, assim, o objetivo de marcar numa sexto Europeu e de ser o mais velho a fazê-lo num jogo de uma fase final, depois de se ter tornado o primeiro a alinhar em seis edições.

Ainda assim, Ronaldo, nascido em 05 de fevereiro de 1985, fecha o seu ciclo em Europeus com muitos recordes, nomeadamente o de recordista de golos, com 14, contra nove do francês Michel Platini, todos apontados em 1984.

O atual jogador do Al Nassr também é, destacado, o futebolista com mais jogos disputados (30), mais encontros como capitão (21), mais jogos a marcar (10) e mais vitórias (14).

No segundo jogo luso no Euro2024, o triunfo por 3-0 sobre a Turquia, que valeu o apuramento antecipado para os oitavos de final, o 'capitão' luso também havia igualado o máximo de assistências, somando agora as mesmas oito do checo e ex-benfiquista Karel Poborsky.

Ao serviço de Portugal, Cristiano Ronaldo soma 130 golos, em 212 internacionalizações 'AA', dois recordes mundiais ao nível de seleções.