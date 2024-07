Cinema NOS Fórum Madeira recebe conferência sobre o Alzheimer

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, através da sua Universidade Sénior, realiza, este sábado, dia 6 de Julho, às 10 horas, nos Cinemas NOS Fórum Madeira, um evento para debater e sensibilizar para a problemática da doença de Alzheimer.

Subordinada ao tema 'O papel das Universidades Seniores na prevenção e cuidado da doença de Alzheimer', a iniciativa contará ainda com a exibição do filme 'Mãe-Mère', do cineasta madeirense e João Brás e da produtora e distribuidora Neblina Filmes.

Esta obra cinematográfica, inspirada na avó do realizador, narra a história de dois irmãos que cuidam de sua mãe com Alzheimer. Aborda questões sensíveis e o impacto dessa doença tanto nos pacientes quanto nos seus cuidadores.

O debate promete explorar os múltiplos aspectos de como as universidades seniores e projectos similares podem influenciar positivamente a prevenção e o cuidado da doença de Alzheimer, mas também ser um ponto de encontro para a troca de experiências, para o reforço dos laços comunitários e ainda para promoção de uma maior compreensão sobre esta doença neurodegenerativa crónica.

No painel desta conferência, estarão presentes como moderador o jornalista Cesário Camacho, o formador João Lucas, a enfermeira Carolina Manica, a psicóloga Lucília Nóbrega, o realizador João Brás e o produtor Diogo Teotónio.