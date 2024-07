"Fui excluída"

No dia em que é debatido o programa de governo, a deputada Magna Costa posiciona-se em rota de colisão com o líder regional do Chega e assume, em entrevista ao DIÁRIO, as divisões internas. CH apresenta condições para abstenção mas só exige a saída de Albuquerque se for acusado no processo. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 4 de Julho.

O destaque fotográfico desta primeira página refere-se à notícia Menos gás por mais energia 'limpa'. Consumo de botijas caiu 23% em quatro anos, apesar do aumento do apoio para as famílias pobres e dependentes. Electrificação doméstica mais eficiente e sustentável já atribuiu 3,4 milhões em incentivos.

Outros destaques:

Bem-vindos a 'Portuguesenviertel' DIÁRIO esteve no bairro mais português de Hamburgo, onde há madeirenses radicados e o fascínio por Ronaldo.

Mais de meia centena para abate. Autocarros com mais de 20 anos serão inutilizados, mas 10% prosseguem viagem ao serviço da ‘Siga’.

E, por fim, Festa luso-venezuelana volta de 9 a 11 de Agosto

