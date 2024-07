UEFA valida participação de Girona e Manchester City na Liga dos Campeões

O Órgão de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA validou hoje a participação do Girona e do Manchester City na Liga dos Campeões de futebol de 2024/25, assim como do Manchester United e do Nice na Liga Europa.

Em causa estava o conflito em relação à regra prevista no artigo cinco do regulamento das competições de clubes do organismo, que impede os emblemas de terem o mesmo proprietário e a disputarem a mesma competição, algo que acontecia com Girona e Manchester City (Group City), bem como com United e Nice (INEOS), com os clubes em causa as conseguirem "demonstrar que as mudanças efetuadas colocaram-nos em conformidade com a regra".

"Após a implementação de mudanças significativas pelos investidores interessados no Girona FC e no OGC Nice (respetivamente City Football Group e INEOS), o CFCB aceitou a admissão do Girona e do Manchester City na Liga dos Campeões 2024/25, bem como Manchester United e Nice para a Liga Europa 2024/25", pode ler-se na nota divulgada pela entidade.

Os investidores em causa transferiram as suas ações no Girona e no Nice para "dois fundos fiduciários", através de "uma estrutura de confiança estabelecida sob a supervisão" do CFCB.

A UEFA adianta ainda que "os clubes em causa comprometeram-se a não transferir jogadores entre si, a título definitivo ou por empréstimo, de julho de 2024 a setembro de 2025, salvo acordo prévio".