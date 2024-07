UEFA investiga gesto indecente do inglês Jude Bellingham

A UEFA está a analisar um gesto potencialmente ofensivo do inglês Jude Bellingham no triunfo sobre a Eslováquia no Euro2024 de futebol, no domingo, que o pode afastar do jogo dos quartos de final frente à Suíça.

Em causa está "uma potencial violação das regras básicas de conduta decente" quando o jogador do Real Madrid levou a mão em direção aos genitais, movendo-a para a frente e para trás, enquanto estava virado para o banco de suplentes eslovaco.

O gesto surgiu depois de marcar o golo do empate 1-1, de forma acrobática, aos 90+5 minutos, que salvou a Inglaterra de ser afastada do Europeu, depois de Ivan Schranz ter adiantado os eslovacos aos 25 minutos.

"Um gesto de piada privada para alguns amigos próximos que estavam no jogo. Nada além de respeito pela forma como a equipa da Eslováquia jogou esta noite", escreveu Bellingham na rede X.

No início do prolongamento, Harry Kane consumaria a reviravolta 2-1.

Se a UEFA acusar Bellingham de má conduta, o médio de 21 anos pode falhar o desafio dos quartos de final, marcado para sábado, ante a Suíça, que surpreendeu ao afastar a campeã europeia Itália com a vitória por 2-0.

"Informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente", refere a UEFA.

Há cinco anos, Cristiano Ronaldo, na altura a jogar pela Juventus, e o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, foram multados cada um em 20.000 euros pela UEFA por fazerem gestos obscenos durante o embate dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre as duas equipas.