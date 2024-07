'Pequeno' Blue Marlin fisgado na Calheta não deu campeonato mundial

Um Blue Marlin, com cerca de 252 quilos, foi fisgado ontem pela tripulação da embarcação 'Sorted', inscrita no Campeonato do Mundo de Big Game, como habitualmente decorre sempre no dia 4 de Julho, em vários pontos do globo, um torneio de muito prestígio no sector da pesca desportiva e que trouxe à Madeira várias equipas de diferentes países.

O vencedor da edição deste ano foi para a equipa, capitaneada por Mark Milner e Stuart Simpson, a bordo do Dogs Bollocks, capturaram um exemplar com 393 quilos, nos mares de Cabo Verde.

Quanto ao 'pequeno' espadim-azul que entrou no porto de recreio da Calheta, não deu para levar o chorudo prémio de 1 milhão de dólares, no entanto o peixe doado para instituições locais.