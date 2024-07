Uma viatura avariada na Via Rápida, no Caniço, no sentido Machico - Ribeira Bava, está a congestionar o trânsito.

De acordo com a aplicação InfoVias, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 25.5 e o quilómetro 23.8.

O congestionamento tem uma extensão de 1.7 quilómetros.